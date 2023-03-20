Ледяхов – об Абаскале: «Какие Италия и Испания, он в России ещё ничего не показал»

Бывший российский футболист, а ныне тренер Игорь Ледяхов не стал бы раньше времени отправлять рулевого московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в лучшие чемпионаты Европы, какими являются Ла Лига и итальянская Серия А.

«Не надо вешать ярлыки – Абаскаль ещё ничего не выиграл со «Спартаком». Да, «красно-белые» очень неплохо идут под его руководством, но говорить, что он топ‑тренер пока не приходится», - заявил Ледяхов порталу «РБ Спорт».

Напомним, что тысячи болельщиков «Спартака» по всему миру были расстроены в минувшую субботу поражением спартаковцев на выезде от «Оренбурга» (0:2).

«После удачных серий бывают и провалы, такое случается», - кратко прокомментировал Ледяхов свежую неудачу «красно-белых».