Ташуев не видит проблемы в отсутствии дисквалифицированных лидеров

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Тимофеев, Садулаев и Карапузов сегодня не смогут сыграть из-за дисквалификаций, перебора карточек. Как «Ахмат» будет решать эту проблему?

- Проблемы как таковой не бывает в футболе. 15-18 футболистов - это всегда обойма и достаточно хорошая обойма квалифицированных футболистов. У меня есть кем заменить ребят этих.

- В том числе есть те, кто вернулись после повреждений. В частности Конате сегодня попал в заявку. Он тренировался в общей группе какое-то время. Какое у него состояние, готов ли он появиться в общей группе и насколько?

- Конате, Богосавац вернулись в общую группу, они ребята хорошего уровня. Он не в самых лучших кондициях, но старается. Надеюсь, у него все получится. И он пусть надеется.