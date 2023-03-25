Форвард «Ахмата» Конате восстановился от травмы

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате, судя по всему, успешно вылечился от травмы. Как сообщает пресс-служба его команды, нападающий в минувшую пятницу возобновил тренировки в общей группе.

Напомним, что Конате является бомбардиром «Ахмата», в текущем сезоне у буркинийца на счету девять забитых голов в 20 матчах во всех турнирах. Также у него имеется один ассист.

Ближайший матч «Ахмата» состоится 1 апреля. В этот день подопечные Сергея Ташуева направятся в Москву, где попытаются отобрать очки у нестабильного «Спартака». В 2023 году Конате ещё не выходил на поле в составе своей команды.