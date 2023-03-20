Что произошло со «Спартаком» в матче против «Оренбурга»

«Спартак» ужасно начал вторую часть сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что творится с «красно-белыми».

Зимой «Спартак» называли командой, которая может дать бой «Зениту» в борьбе за чемпионство. Вместо этого «красно-белые» по итогам 20-го тура опустились на третью строчку. Очевидно, что никакой борьбы за чемпионство со стороны москвичей уже не будет. Задача «Спартака» – удержаться в тройке и хорошо выступить в Кубке России, где всё тоже не так радужно.

Весеннюю часть сезона «Спартак» начал действительно плохо. Можно говорить, что «красно-белые» отчасти пострадали от судейских ошибок. ЭСК официально признал, что гол Соболева в ворота «Урала» в матче чемпионата надо было засчитывать, а в поединке против этой же команды в Кубке должен был быть назначен пенальти. Правда, не стоит забывать, что в поединке против «Локомотива» «Спартак» не по правилам забил гол.

Так или иначе неправильно всё списывать на судейство. «Спартак» стабильно пропускает по два гола за игру. Так было в матчах с «Локомотивом» в Кубке, а также в поединках с «Уралом», «Факелом» и «Оренбургом» в Премьер-лиге. Пока в весенней части «Спартак лишь раз оставил ворота на замке – в первой встрече с «железнодорожниками» в Кубке.

Самое печальное для «Спартака» заключается в том, что пропущенные голы – это не следствие судейских ошибок или какое-то невезение. «Красно-белые» раз за разом грубо ошибаются в обороне, оставляют свободные зоны, которыми соперники легко пользуются. В целом это даже не ошибки защитников по большей части, а именно недоработка в командных действиях. Скорее даже стоит предъявлять претензии к опорным полузащитникам.

Однако искать персональных виновных всё же неправильно. Кажется, что у «Спартака» отсутствует именно игровой баланс. «Красно-белые» слишком сильно нацелены на атаку, из-за чего и происходят те самые ошибки, которые становятся роковыми. В итоге «Спартак» уже точно не претендует на чемпионство, откатился на третье место и рискует проиграть в Кубке «Уралу». Конечно, во втором по значимости турнире, ещё и второй шанс, но всё же его лучше было бы сохранить на будущее, чем пользоваться после противостояния с командой из Екатеринбурга.

Игровые причины «Спартака» ясны, однако интереснее подумать, откуда они вообще взялись. Вероятно, это другая сторона той самой монеты, за которую «красно-белых» хвалят. Состав «Спартака» довольно молодой, азартный, но юным игрокам свойственно заигрываться, терять контроль. При этом у команды не только футболисты молодые, но и тренер. Наверняка Абаскаль хочет быстрее исправить ситуацию, но вместо методичного выстраивания оборонительной игры он продолжает делать ставку на атаку.

Нестабильность легко объяснима, но тренерскому штабу надо срочно искать пути, чтобы наладить игру. Если «Спартак» продолжит играть в том же духе, что и сейчас, то команда может вылететь и из тройки, и остаться без кубка.

Зимой в какой-то момент на первый план в команде вышла история с продлением контракта Абаскаля. Ходили слухи, что испанец может уйти, в итоге клуб переподписал договор. Всего через полгода после начала сотрудничества. Такой шаг казался слегка поспешным, теперь же Абаскалю надо доказывать, что клуб не ошибся. Сможет ли испанец наладить игру, или после нового контракта это перестало быть интересной задачей?

Клубный сезон уходит на перерыв, а сразу после него «Спартак» ждёт встреча с «Ахматом», который надо обыгрывать. Уже после этого «красно-белым» предстоит поездка в Екатеринбург на ответный матч Кубка России и встреча с «Динамо» в рамках Премьер-лиги. Расписание непростое, а результат нужен. Посмотрим, сможет ли Абаскаль добавить стабильности молодой команде.

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Роман Андреев