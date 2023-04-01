В «Спартаке» объяснили непопадание Промеса в основной состав

В субботу «Спартак» проведёт домашний матч чемпионата России против «Ахмата». Главный бомбардир «красно-белых» Квинси Промес не попал в стартовый состав команды. Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Зеленов, который возглавляет пресс-службу в московском клубе.

«У Квинси Промеса был небольшой дискомфорт перед матчем, поэтому тренерский штаб решил его поберечь», - сказал Зеленов представителям СМИ.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» начнётся в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Открытие Арены» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.