Бальде – о ничьей с «Ахматом»: «Виноваты мы сами»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался о ничьей с «Ахматом» (0:0).

«Мы заслуживали большего. Возможно, в первом тайме не так хорошо сыграли. У нас были моменты — жаль, что их не реализовали. Так получилось. Виноваты мы сами», - цитирует Бальде «Чемпионат».

Данный результат значительным образом снизил шансы «красно-белой» команды на чемпионство. Для «Ахмата» же заработанное очко оказалось достаточно важным – оно помогло укрепить позиции команды в верхней части турнирной таблицы национального российского соревнования.

Следующий матч «Спартак» проведёт на выезде с «Уралом» в рамках Кубка России.