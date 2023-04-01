Абаскаль прокомментировал ситуацию с травмой Промеса

Главный тренер московского «Спартака« Гильермо Абаскаль прокомментировал ситуацию с травмой нидерландского полузащитника столичного клуба Квинси Промеса.

«Промес провёл полную тренировку, был готов выйти на поле, но почувствовал дискомфорт, когда вышел на поле. Скоро поймём, что это за повреждение», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Промес сегодня, 1 апреля, в матче 21-го тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата» появился на поле после перерыва, но был заменён не Кейта Бальде уже через шесть минут.

Промес на данный момент делит первое место в списке бомбардиров РПЛ с Малкомом.