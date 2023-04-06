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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв считает, что Абаскаля должны были дисквалифицировать

06 Апреля 2023 • 19:07 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Ахмат
окончен

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о решении КДК РФС оштрафовать наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля за нецензурные выражения. Испанский специалист заплатит штраф в размере 60 тысяч рублей за свое поведение после матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

«Мягко поступили с ним. Что там выпендриваться? То, что они так сыграли, тоже нормально. Здесь он не прав. 60 тысяч — это гроши. Если бы долларов или евро, нормально бы было. А 60 тысяч рублей — это смешно. Его должны были дисквалифицировать!» — заявил Пономарёв изданию «Спорт-Экспресс».

После 21 тура «Спартак» идет на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 41 очко. Соперником «красно-белых» в предстоящем туре станет «Динамо». Игра пройдет 8 апреля и начнется в 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль Владимир Пономарёв
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