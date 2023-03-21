Топич назвал любимых игроков в РПЛ

Бывший боснийский форвард раменского «Сатурна» Марко Топич назвал своих самых любимых игроков, которые выступают на данный момент в Российской премьер-лиге. И признался, что всё ещё следит за чемпионатом России, а в московских «Спартаке» и «Локомотиве» трудятся его друзья.

«Мои любимые игроки в РПЛ – Квинси Промес, Александр Соболев, Роман Зобнин, Антон Миранчук и Франсуа Камано. Последний вообще меня напоминает по игре», - цитирует Топича портал Rusfootball.

Напомним, что Топич отдал чемпионату России пять лет карьеры. С 2005 по 2010 год он выступал за самарские «Крылья Советов» и за подмосковный «Сатурн».