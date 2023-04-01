«Спартак» так и не сумел забить «Ахмату», потеряв Промеса и два очка

Московский «Спартак» и грозненский «Ахмат» сыграли в рамках чемпионата России. Встреча 21-го тура РПЛ состоялась 1 апреля на стадионе «Открытие Арена».

Гильермо Абаскаль немного удивил стартовым сочетанием, выпустив впереди дуэт больших форвардов Соболев – Николсон. Квинси Промес матч начал на скамейке запасных из-за небольшого дискомфорта в мышцах, совсем отсутствовал травмированный Георгий Джикия. «Спартак», казалось, не заметил потери бойцов и начал планомерно осаждать ворота «Ахмата». Много забросов на больших форвардов, много стыков в чужой штрафной площади.

Правда, первыми на пенальти претендовали не москвичи. Андрей Семёнов во время удара наткнулся на ногу Зобнина и рухнул в чужой штрафной площади, но видеоассистенты нарушения не углядели. Как не увидели они фола и самого Семёнова, уже в своей штрафной площади влетевшего в Чернова. Тут столкновение жёстче – шипами в колено, пустили кровь. Однако вердикт тот же – нарушения нет.

«Спартак» уповал не только на арбитров, создавал моменты своими силами. Так Соболев отлично передачей вывел Николсона на рандеву с Шелией, но тот под острым углом не смог не переиграть голкипера. Ещё и жёлтую карточку получил, врезавшись в Георги. Опасно бил и сам Соболев, но пустил мяч рядом со штангой, воспользовавшись скрыто-разрезающей передачей Михаила Игнатова.

А главный сейв вечера Шелия выдал после удара Чернова. Тот добивал из убойной позиции, Георги уже лежал, но всё же смог парировать. Абаскаль пожарно бросил в бой Промеса и прогадал. Всего 5 минут провёл на поле Квинси, на ровном месте усугубив травму. Пришлось выпускать Кейта. Обостряли другие персоналии: Хлусевич обыгрался с Игнатовым (Михаил вернул пяткой) и опасно пробил – опять потащил Георги Шелия.

Суперсейвы Шелия на этом не закончились. «Спартак» долго контролировал мяч в позиционной атаке, в итоге Даниил Хлусевич с правого фланга навесил на Кейта Бальде, тот головой нанёс отличный удар в самый угол, но Гиорги и тут выручил. Так и не сумел «Спартак» пробить голкипера «Ахмата» в этот вечер. Пока Селихов откровенно отдыхал, отбывая номер, его коллега по-настоящему защищал этот «ноль».

Два нуля в итоге на табло, «Спартак» снова теряет очки и остаётся на третьей строчке. Догнали «Ростов» на набранным очкам, но не опередили, а «Зенит» может убежать уже очень серьёзно.