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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» так и не сумел забить «Ахмату», потеряв Промеса и два очка

01 Апреля 2023 • 18:33 Комментировать (2)
Спартак Москва
0:0
Ахмат
окончен

Московский «Спартак» и грозненский «Ахмат» сыграли в рамках чемпионата России. Встреча 21-го тура РПЛ состоялась 1 апреля на стадионе «Открытие Арена».

Протокол игры  
Спартак Москва0:0Ахмат
Селихов АлександрЧернов НикитаТавареш ТомашХлусевич Даниил  76'Денисов Даниил 62' (Мозес Виктор ( 62') Литвинов РусланЗобнин РоманПруцев Данил 79' (Зиньковский Антон ( 79') Игнатов Михаил 62' (Мартинс Кристофер ( 62') Соболев Александр СергеевичНиколсон Шамар  25' 46' (Промес Квинси ( 46'Бальде Диао Кейта 54'  56')
Запасные: Маслов ПавелКлассен ЛеонМелёшин ПавелВолков МихаилРыбус МацейМаксименко АлександрДуарте Алексис
Шелия ГиоргиХарин ЕвгенийСемёнов АндрейШатара МилошУциев РизванБериша Бернард 64' (Тодорович Дарко ( 64') Олейников Иван 83' (Нижич Зоран ( 83') Диванович Заим 34' (Камилов Владислав ( 34') Швец АнтонАгаларов Гамид 46' (Трошечкин Александр ( 46') Ильин Владимир  44' 46' (Конате Мохамед II ( 46')
Запасные: Черняк ИльяГбамбле НенеТашаев РизванМацуев МинкаилБыстров МаратОпарин МихаилБогосавац Мирослав
01 апреля. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

 

Гильермо Абаскаль немного удивил стартовым сочетанием, выпустив впереди дуэт больших форвардов Соболев – Николсон. Квинси Промес матч начал на скамейке запасных из-за небольшого дискомфорта в мышцах, совсем отсутствовал травмированный Георгий Джикия. «Спартак», казалось, не заметил потери бойцов и начал планомерно осаждать ворота «Ахмата». Много забросов на больших форвардов, много стыков в чужой штрафной площади.

Правда, первыми на пенальти претендовали не москвичи. Андрей Семёнов во время удара наткнулся на ногу Зобнина и рухнул в чужой штрафной площади, но видеоассистенты нарушения не углядели. Как не увидели они фола и самого Семёнова, уже в своей штрафной площади влетевшего в Чернова. Тут столкновение жёстче – шипами в колено, пустили кровь. Однако вердикт тот же – нарушения нет.

«Спартак» уповал не только на арбитров, создавал моменты своими силами. Так Соболев отлично передачей вывел Николсона на рандеву с Шелией, но тот под острым углом не смог не переиграть голкипера. Ещё и жёлтую карточку получил, врезавшись в Георги. Опасно бил и сам Соболев, но пустил мяч рядом со штангой, воспользовавшись скрыто-разрезающей передачей Михаила Игнатова.

А главный сейв вечера Шелия выдал после удара Чернова. Тот добивал из убойной позиции, Георги уже лежал, но всё же смог парировать. Абаскаль пожарно бросил в бой Промеса и прогадал. Всего 5 минут провёл на поле Квинси, на ровном месте усугубив травму. Пришлось выпускать Кейта. Обостряли другие персоналии: Хлусевич обыгрался с Игнатовым (Михаил вернул пяткой) и опасно пробил – опять потащил Георги Шелия.

Суперсейвы Шелия на этом не закончились. «Спартак» долго контролировал мяч в позиционной атаке, в итоге Даниил Хлусевич с правого фланга навесил на Кейта Бальде, тот головой нанёс отличный удар в самый угол, но Гиорги и тут выручил. Так и не сумел «Спартак» пробить голкипера «Ахмата» в этот вечер. Пока Селихов откровенно отдыхал, отбывая номер, его коллега по-настоящему защищал этот «ноль».

Два нуля в итоге на табло, «Спартак» снова теряет очки и остаётся на третьей строчке. Догнали «Ростов» на набранным очкам, но не опередили, а «Зенит» может убежать уже очень серьёзно.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ахмат
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Комментарии (2)
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redwhite1959
01 Апреля 2023 в 19:35
Выводы - 1) Без Джикии в обороне сегодня был порядок - Литвинов достойно заменил грузина в центре обороны, 2) Без Промеса НИКТО забить не может - Соболев, Николсон, Бальде Шелию переиграть не смогли и почти весь верх в штрафной гостей ( за исключением удара головой Бальде ) проиграли защитникам, 3) Хлусевичу надо запретить заходить в штрафную соперников - сам попасть из выгодной позиции не может, да ещё у Мозеса под ногами путается не вовремя, 4) В очередной раз приходится констатировать - реализация перспективных моментов ужасная и это лишь подчёркивает, что в нападении играют футболисты невысокого класса, 5) Селихов, Литвинов, Тавареш - заслуживают похвалы, остальные сыграли на троечку - ничья закономерна((
TEREX
01 Апреля 2023 в 18:40
Фсе заканамерна..хрюндиля вырвали ачко..)) 😃😁😀
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