Камоцци: «Сейчас в «Спартаке» собраны одни из самых талантливых российских футболистов»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента столичного «Спартака», высказался об уровне футболистов «красно-белых».

«Сейчас в «Спартаке» собраны одни из самых талантливых российских футболистов на данный момент. Это касается и опытных игроков, и молодых. Текущий сезон и состав сборной России, в котором много игроков «Спартака», подтверждают этот факт», — заявил итальянский функционер в интервью изданию «РБ Спорт». Камоцци также выразил уверенность в том, что работа с молодёжью в будущем даст свои плоды «Спартаку».

Напомним, что после 20 туров в таблице Российской премьер-лиги «красно-белые» находятся на третьей строчке, отставая от петербургского «Зенита» на восемь очков. После возобновления сезона подопечные Гильермо Абаскаля одержали одну победу в трёх встречах чемпионата.