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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алексис Дуарте рассказал, в чём отличие чемпионатов России и Парагвая

19 Марта 2023 • 10:39 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
01.04 18:00

Зимний новичок московского «Спартака» Алексис Дуарте поведал о разнице между чемпионатами России и его родного Парагвая.

«Главное отличие для меня - это скорость игры. В России очень интенсивный футбол, быстро ходит мяч. Российский чемпионат, правда, силен», - цитирует 23-летнего парагвайца «Спорт-Экспресс».

Напомним, Алексис Дуарте стал зимним новичком «красно-белых», перейдя в московский клуб из парагвайского «Серро Портеньо». Вместе с Дуарте единовременно стан «Спартака» пополнил португальский крайний защитник Томаш Тавареш.

Ранее защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о коммуникации с плохо владеющим русским языком Дуарте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алексис Дуарте
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СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
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