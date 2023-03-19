Алексис Дуарте рассказал, в чём отличие чемпионатов России и Парагвая

Зимний новичок московского «Спартака» Алексис Дуарте поведал о разнице между чемпионатами России и его родного Парагвая.

«Главное отличие для меня - это скорость игры. В России очень интенсивный футбол, быстро ходит мяч. Российский чемпионат, правда, силен», - цитирует 23-летнего парагвайца «Спорт-Экспресс».

Напомним, Алексис Дуарте стал зимним новичком «красно-белых», перейдя в московский клуб из парагвайского «Серро Портеньо». Вместе с Дуарте единовременно стан «Спартака» пополнил португальский крайний защитник Томаш Тавареш.

Ранее защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о коммуникации с плохо владеющим русским языком Дуарте.