Шишкин: «Спартаку» предстоит борьба за второе место в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Шишкин высказался о турнирном положении «красно-белых» в РПЛ.

«Обидно, но призрачная борьба за чемпионство закончена. Когда ты борешься за чемпионство, проигрывать на выезде даже с непростым соперником — не по статусу. Там еще и другие команды рядом, так что даже за второе место придется серьезно побороться», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

После 20 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 40 набранных очков. На третьей строчке идет «Ростов», набрав 38 очков (игра в запасе).