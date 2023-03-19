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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дуарте рассказал о двух вещах, которые его удивили в России

19 Марта 2023 • 11:09 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
01.04 18:00

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал, что его больше всего удивило в России.

«Назову две вещи, которые удивили меня в России. Первое: Москва — это красивый и прекрасный город. Я удивился в хорошем смысле этого слова. Второе будет банально — холод (смеется)», — приводит слова Дуарте «Чемпионат».

Напомним, 22-летний парагваец перебрался в «Спартак» минувшей зимой. Он принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.

Столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 40 баллов за 20 туров. Следующим соперником «красно-белых» будет «Ахмат».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алексис Дуарте
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СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
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