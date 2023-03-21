Гендиректор «Спартака» Мележиков — о встрече с судьями: «Претензий от Абаскаля не было»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как прошла встреча между командой и представителями судейского комитета.

«Разговор был дружелюбным и без негативного окраса. Претензий от Абаскаля не было, была просьба обратить внимание на ряд моментов. И мы специально не стремились разбирать конкретные эпизоды последних игр», — приводит слова Мележикова телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Функционер отметил, Виталий Мешков сам принес извинения за эпизод в концовке матча с «Уралом», когда арбитр дал свисток раньше времени и гол «Спартака» не был засчитан.

«Красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 туров.