В «Спартаке» рассказали о состоянии Промеса

Квинси Промес в субботнем матче Премьер-лиги против «Ахмата» (ничья 0:0) пробыл на поле всего лишь четыре минуты. В начале второго тайма Гильермо Абаскаль принял решение о замене нидерландского бомбардира, почувствовавшего боль.

Дмитрий Зеленов, который возглавляет пресс-службу «Спартака», дал комментарий по поводу состояния Промеса.

«У Квинси Промеса нет новой травмы. Он почувствовал дискомфорт в мышце во время игры, поэтому был заменен. Решение о его участии в ближайших матчах тренерский штаб примет в начале недели», - сообщил Зеленов журналистам.

Квинси Промес делит первое место в рейтинге бомбардиров текущего чемпионата России. Нидерландец забил 16 голов, как и Малком из «Зенита».