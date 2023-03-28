Ари: «У «Спартака» есть всё, чтобы стать чемпионом в этом сезоне»

Бывший футболист столичного «Спартака» Ари высказался о шансах «красно-белых» взять золотые медали в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«У «Спартака» есть всё, чтобы стать чемпионом в этом сезоне. Уверен, они еще поборются с «Зенитом» и докажут, что сильнее. Лидеры всегда сменяются», — заявил экс-нападающий российской национальной команды в интервью изданию Sport24. По мнению Ари, никто не выигрывает вечно, поэтому пришло время такой большой команды, как «Спартак».

Напомним, что «красно-белые» выиграли свой последний чемпионский титул в 2017 году. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги на счету подопечных Гильермо Абаскаля 40 очков после 20 туров, а отставание от лидирующего «Зенита» составляет восемь баллов.