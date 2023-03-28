Романцев дал совет «Спартаку»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев дал совет команде Гильермо Абаскаля. По словам специалиста, «красно-белым» не нужно следить за результатами конкурентов, а думать только о своих победах.

«Для «Спартака» наступило время, когда можно не заморачиваться подсчётом чужих очков, думать, где потеряет их «Зенит», а выходить на поле только с мыслью о победе. Ведь сезон заканчивается с последним матчем. И такая концовка - залог будущих побед «Спартака»! – сказал Романцев, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От «Ростова» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на одно очко, а от «Зенита» - на восемь очков.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 1 апреля. Команда Гильермо Абаскаля будет принимать «Ахмат».