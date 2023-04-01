Спиридонов: «Сейчас на стадионах РПЛ уже некому пить пиво»

Известный болельщик «Спартака», в прошлом российский волейболист Алексей Спиридонов считает, что вскоре на стадионах РПЛ будут бесплатно наливать пиво. И всё лишь для того, чтобы заманить на арены зрителей, которых со старта футбольной весны в России на них стало катастрофически мало.

«Мне плевать на пиво, но сейчас там, на стадионах некому его пить. На трибуны ходят в основном дети и пенсионеры. Скоро вообще будут бесплатно наливать пиво, чтобы собрать как можно больше народу на стадионе», - делится Спиридонов с «Матч ТВ».

Ранее президент РФС Александр Дюков поддержал идею вернуть пиво на стадионы Премьер-лиги. Запрет на пенный напиток, между прочим, действует уже почти 18 лет - с 2005 года.

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