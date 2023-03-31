Агент высказался о возможном уходе Бальде из «Спартака»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, отреагировал на информацию о возможном уходе сенегальского футболиста из московского клуба грядущим летом.

«Может ли Бальде летом покинуть «Спартак»? Нет», — приводит слова Пасторелло «Спорт-Экспресс».

Напомним, Бальде перешёл в «Спартак» летом прошлого года из «Кальяри». За «красно-белых» 28-летний нападающий успел провести четыре матча, в которых результативными действиями ему отметиться не удалось.

Действующий контракт Бальде с московским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сенегала в 2 миллиона евро.