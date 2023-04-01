Мостовой: «Ахмат» оборонялся мужественно и заслужил это очко»

Известный российский футболист Александр Мостовой прокомментировал нулевую ничью в матче «Спартака» и «Ахмата».

«По игре они [игроки «Спартака»] были лучше, имели моментов больше. Однако мяч не шёл в ворота. Нужно отметить вратаря «Ахмата» Шелию. «Ахмат» практически всё время думал об обороне. Они обычно имеют подходы, а тут сели. Но «Ахмат» оборонялся мужественно и заслужил это очко», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Данный результат в значительной степени затруднил путь «красно-белой» команды к золотым медалям национального российского чемпионата, особенно учитывая, что не так давно петербургский «Зенит» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» (2:0).

«Ахмат» же смог упрочить свои позиции в верхней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги.