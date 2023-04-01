Трошечкин – о физической готовности «Ахмата»: «Повлияли упражнения тренерского штаба, которые нам давали на сборах»

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин рассказал о физической готовности игроков команды.

«Мы стали лучше по физике? Сильно повлияли упражнения тренерского штаба, которые нам давали на сборах — штанга и горки. Думаю, теперь каждый сбор придётся это повторять», - приводит слова Трошечкина «Матч ТВ».

Сегодня, первого апреля, грозненский клуб на выезде сыграл в нулевую ничью с московским «Спартаком». Следующий матч «Ахмат» проведёт на домашнем стадионе в субботу, восьмого апреля, против екатеринбургского «Урала». Главный арбитр встречи даст свисток к началу поединка в 16:30.