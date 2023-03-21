Кечинов: «Лучше играть по системе «весна-осень», в июле простаивают поля»

Бывший российский футболист Валерий Кечинов считает, что РПЛ лучше вернуться к системе «весна-осень», которую было решено сменить на «осень-весна» десять лет назад.

«В июле в России простаивают поля. А это именно тот период, когда они практически все в оптимальном состоянии, на них играть в футбол нужно в это время. «Весна-осень» более предпочтительный вариант», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Ранее в РФС заявляли, что вопрос возвращения к прежней системе ещё не рассматривается, однако если в организацию будут обращаться футбольные клубы с просьбами, то, возможно, пойдут подвижки к решению вопроса.