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Гаврилов: «Имели преимущество, но не хватило в концовочке»

01 Апреля 2023 • 22:09 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Ахмат
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В двадцать первом туре российского чемпионата московский «Спартак» не сумел переиграть «Ахмат». Бывший игрок клуба Юрий Гаврилов считает, что москвичи имели большое преимущество по ходу игры, однако им не повезло.

- Бывают такие игры, к сожалению. Имели преимущество, но не хватило в концовочке. Хотя ряд моментиков во втором тайме был, можно было отличиться. Но не забили, - посетовал Гаврилов, слова которого цитирует Газета.Ru.

В следующем туре московскому «Спартаку» предстоит дерби - поединок с московским «Динамо». В первом круге «Динамо», напомним, одержало победу с минимальным преимуществом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Гаврилов Ахмат
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