Гаврилов: «Имели преимущество, но не хватило в концовочке»

В двадцать первом туре российского чемпионата московский «Спартак» не сумел переиграть «Ахмат». Бывший игрок клуба Юрий Гаврилов считает, что москвичи имели большое преимущество по ходу игры, однако им не повезло.

- Бывают такие игры, к сожалению. Имели преимущество, но не хватило в концовочке. Хотя ряд моментиков во втором тайме был, можно было отличиться. Но не забили, - посетовал Гаврилов, слова которого цитирует Газета.Ru.

В следующем туре московскому «Спартаку» предстоит дерби - поединок с московским «Динамо». В первом круге «Динамо», напомним, одержало победу с минимальным преимуществом.