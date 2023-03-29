Агент Денисова: «Коллеги из Европы обращают внимание на Даниила»

Александр Маньяков, представитель футболиста столичного «Спартака» Даниила Денисова, рассказал об интересе к своему клиенту.

«Коллеги из Европы обращают внимание на Даниила, говорят, что интересный игрок, есть потенциал. Но насколько реально это всё сложить в какой-то пазл, сегодня никто не ответит. Ситуация может меняться каждый день», — заявил руководитель спортивного агентства «FM Sports Agency» в интервью изданию «РБ Спорт».

Маньяков отметил, что, несмотря на интерес к Денисову, до конкретного предложения ещё не доходило. Также он рассказал, что всё будет зависеть от предложенных условий «Спартаку» и самому футболисту.

Напомним, что Даниил Денисов провёл 20 матчей в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего защитника сборной России в два с половиной миллиона евро.