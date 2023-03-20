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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: «Спартак» попал под горячую руку «Оренбурга»

20 Марта 2023 • 23:07 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
01.04 16:30

Бывший спартаковец Валерий Кечинов высказался о последнем официальном матче «красно-белых», в котором подопечные Гильермо Абаскаля гостили у «Оренбурга». «Спартак», напомним, потерпел поражение – 0:2.

«Оренбург» — серьёзная команда и сейчас они в полном порядке. Тур назад обыграли «Сочи» 4:0. Сейчас они  в максимальной форме, а «Спартак» просто попал под горячую руку», - рассказал Кечинов «Чемпионату».

Напомним, что поражение стоило москвичам второго места в текущей таблице Премьер-лиги. Ныне его занимает «Ростов», опережающий «Спартак» на одно очко.

«К тому же у «Спартака» огромные проблемы в обороне. В последних играх они постоянно пропускали по два мяча», - добавил эксперт.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Оренбург
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