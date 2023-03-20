Кечинов: «Спартак» попал под горячую руку «Оренбурга»

Бывший спартаковец Валерий Кечинов высказался о последнем официальном матче «красно-белых», в котором подопечные Гильермо Абаскаля гостили у «Оренбурга». «Спартак», напомним, потерпел поражение – 0:2.

«Оренбург» — серьёзная команда и сейчас они в полном порядке. Тур назад обыграли «Сочи» 4:0. Сейчас они в максимальной форме, а «Спартак» просто попал под горячую руку», - рассказал Кечинов «Чемпионату».

Напомним, что поражение стоило москвичам второго места в текущей таблице Премьер-лиги. Ныне его занимает «Ростов», опережающий «Спартак» на одно очко.

«К тому же у «Спартака» огромные проблемы в обороне. В последних играх они постоянно пропускали по два мяча», - добавил эксперт.