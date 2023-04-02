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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Ахмата» Швец: «Спартак» на ничем не удивил

02 Апреля 2023 • 19:13 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Ахмат
окончен

Полузащитник грозненского «Ахмата» Антон Швец высказался о прошедшем матче 21-го тура Российской премьер-лиги, в котором его команда на выезде сыграла вничью со счётом 0:0 с московским «Спартаком».

Игрок отметил, что его команда довольна ничейным исходом, хотя всегда хочется побеждать, но результат считает удовлетворительным. 

«У «Спартака» хорошая команда, но они нас ничем не удивили. Было всё то, к чему мы готовились до игры», - приводит слова Швеца «Чемпионат». 


«Спартак» после 21 тура располагается на третьей строчке в турнирной таблице, а «Ахмат» идёт на шестой позиции. В следующем туре подопечные Сергея Ташуева сыграют против «Урала» на своём поле. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Швец Ахмат
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