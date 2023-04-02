Игрок «Ахмата» Швец: «Спартак» на ничем не удивил

Полузащитник грозненского «Ахмата» Антон Швец высказался о прошедшем матче 21-го тура Российской премьер-лиги, в котором его команда на выезде сыграла вничью со счётом 0:0 с московским «Спартаком».

Игрок отметил, что его команда довольна ничейным исходом, хотя всегда хочется побеждать, но результат считает удовлетворительным.

«У «Спартака» хорошая команда, но они нас ничем не удивили. Было всё то, к чему мы готовились до игры», - приводит слова Швеца «Чемпионат».



«Спартак» после 21 тура располагается на третьей строчке в турнирной таблице, а «Ахмат» идёт на шестой позиции. В следующем туре подопечные Сергея Ташуева сыграют против «Урала» на своём поле.