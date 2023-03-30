Бельгийский журналист оценил шансы Кофрие получить приглашение в сборную Бельгии

Бельгийский журналист Филипп Гердай оценил шансы защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие попасть в состав сборной Бельгии. Напомним, что сейчас 26-летний футболист выступает за французский «Клермон» на правах аренды.

По мнению журналиста, для того, чтобы получить приглашение в национальную команду, Кофрие необходимо перейти в более видный клуб.

«Нужно понимать, что в Бельгии Кофрие тоже играл в маленьких клубах, максимум в середняках. Это даже не первый игрок, чтобы попасть в расширенный список сборной», — цитирует Гердая «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Кофрие провёл за «Клермон» 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Отметим, что бельгийскую сборную возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.