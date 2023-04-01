Пасторелло - о матче с «Ахматом»: «Уверен, что Бальде недоволен результатом»

Агент игрока «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло прокомментировал ничейный исход матча с «Ахматом» (0:0).

«Уверен, что Бальде недоволен результатом. Давайте надеяться на успех в следующем матче», - приводит слова Пасторелло «Спорт-Экспресс».

В связи с данным результатом «Спартак» сильно ухудшил свои позиции в лидирующей тройке, что значительным образом осложнило шансы команды на золотые медали Российской премьер-лиги. Теперь отставание «красно-белых» от петербургского «Зенита» составляет десять зачётных единиц.

«Ахмат» в свою очередь упрочил позиции в чемпионате страны.