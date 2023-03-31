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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: «Спартаку» о чемпионстве пора забыть»

31 Марта 2023 • 13:55 Комментировать (5)
Спартак Москва
...
Ахмат
1 1.55 X 4.50 2 5.50
01.04 16:30

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о турнирном положении «красно-белых» в РПЛ.

«Спартаку» нужно бороться за второе место и не упустить третье. О чемпионстве пора забыть. Главная задача — выиграть Кубок России», - цитирует Гладилина «Чемпионат».

В данный момент спартаковцы располагаются на третьем месте в турнирной таблице национального чемпионата, имея в своём активе 40 очков. «Красно-белые» отстают от идущего вторым «Ростова» на один балл и от лидирующего петербургского «Зенита» на восемь баллов.

Ближайший матч московский коллектив проведёт первого апреля на домашнем стадионе против грозненского «Ахмата».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин
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СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
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Комментарии (5)
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TEREX
31 Марта 2023 в 14:07
ну валера..валера..зачем жэ так па самалюбию..да ышо так реска..)) нече им ф тройки делать..пущай сваю спесь сабьют..)) вот читвёртыми..пятыми эта пачётна в нашым чимпиёнати..))
ингерман
31 Марта 2023 в 14:10
ай бро прыгоже сказал будто хрюнделям путевку на переходы забесплацно выписав.. )))
TEREX
31 Марта 2023 в 14:15
ну а как жы..бро..энтим мадЪярам ужэ фсе гаварят нече делать ф калашнам риду свиной рожы..)) а ане фсиравно нахрапам лезуть..фсех расталкивая..)) при энтом визжат и ноют громчи сирены при пажари..))
ингерман
31 Марта 2023 в 14:20
ай бро такава ых прырода хрюндельская.. вон страшна ылнацка даже башку в карыте тиряец кады ему к гуляшу ышо булку-хлеба с гречкай накрошють.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
31 Марта 2023 в 14:25
ай ылнацка наверная утапилса уже в карыти..а можыт пластику изладил на ифрапейский манер..)) так што он таперича па другим сайтам хадок..тама хде жордачки для курятникаф прадавают..))
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