Гладилин: «Спартаку» о чемпионстве пора забыть»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о турнирном положении «красно-белых» в РПЛ.

«Спартаку» нужно бороться за второе место и не упустить третье. О чемпионстве пора забыть. Главная задача — выиграть Кубок России», - цитирует Гладилина «Чемпионат».

В данный момент спартаковцы располагаются на третьем месте в турнирной таблице национального чемпионата, имея в своём активе 40 очков. «Красно-белые» отстают от идущего вторым «Ростова» на один балл и от лидирующего петербургского «Зенита» на восемь баллов.

Ближайший матч московский коллектив проведёт первого апреля на домашнем стадионе против грозненского «Ахмата».