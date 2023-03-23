Баженов: «Дай бог, чтобы Промес достиг отметки в 150 голов за «Спартак»

Бывший игрок московского «Спартака» Никита Баженов надеется, что нападающий Куинси Промес достигнет отметки в 150 голов в футболке «красно-белых». Сейчас на счету нидерландца 102 гола за московскую команду.

«Дай бог, чтобы Промес забил 150 голов за «Спартак», но я не могу загадывать за других людей. Мне бы этого, конечно, очень хотелось, чтобы он забивал больше и больше», – цитирует Баженова Rusfootball.

Контракт Промеса со «Спартаком» заканчивается в конце следующего сезона. 31-летнему нидерландцу нужно забить ещё 58 голов, чтобы опередить Никиту Симоняна стать лучшим бомбардиром в истории «красно-белых».