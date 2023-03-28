Агент Гбамбле рассказал, когда игрок вернётся в строй

Дмитрий Селюк, агент вингера грозненского «Ахмата» Нене Джуниора Гбамбле, высказался о восстановлении своего клиента.

«Нене вернётся в общую группу через день-два. Гбамбле полностью уже готов, восстановился», — заявил представитель ивуарийского нападающего, чьи слова цитирует издание «РБ Спорт».

Отметим, что Гбамбле присоединился к коллективу Российской премьер-лиги во время зимнего перерыва, однако в официальных встречах Нене пока что не появлялся. Портал Transfermarkt оценивает стоимость ивуарийского футболиста в 300 тысяч евро.