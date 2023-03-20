Бушманов: «Спартаку» не стоит думать о чемпионстве, нужно заниматься качеством своей игры

Российский тренер Евгений Бушманов высказался об игре московского «Спартака» в текущем сезоне.

«Для «Спартака» сейчас чемпионство — не главное. Нужно заниматься качеством своей игры. «Спартак» — молодая команда, которая только строится в этом сезоне», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

Если сравнивать нынешний «Спартак» с тем, который был в прошлом сезоне, то можно заметить большую разницу, но команде необходимо продолжать прогрессировать, добавил эксперт.

После 20 туров «красно-белые» идут на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 40 набранных очков.