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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов: «Спартаку» не стоит думать о чемпионстве, нужно заниматься качеством своей игры

20 Марта 2023 • 16:46 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Ахмат
01.04 16:30

Российский тренер Евгений Бушманов высказался об игре московского «Спартака» в текущем сезоне.

«Для «Спартака» сейчас чемпионство — не главное. Нужно заниматься качеством своей игры. «Спартак» — молодая команда, которая только строится в этом сезоне», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

Если сравнивать нынешний «Спартак» с тем, который был в прошлом сезоне, то можно заметить большую разницу, но команде необходимо продолжать прогрессировать, добавил эксперт.

После 20 туров «красно-белые» идут на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 40 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Бушманов
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СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
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Комментарии (1)
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Volond
20 Марта 2023 в 16:53
👍👍👍
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