Мостовой считает, что большое количество сборников в составе «Спартака» не повлияет на игру с «Ахматом»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 21-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Ахматом».

Эксперт выразил мнение, что фактор большого количества сборников в составе «Спартака» никак на игре московской команды не скажется.

«Да, вызвали 8 футболистов в сборную России, но ведь игры были товарищеские и без особой мотивации. Не думаю, что этот фактор может повлиять на сегодняшний матч», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится сегодня, 1 апреля. Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Напомним, что игра первого круга между этими командами завершилась с ничейным счётом 1:1.