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Рианчо: «Рубин» Бердыева был сильнее «Спартака» Карреры»

22 Марта 2023 • 16:51 Комментировать
Алания
...
Рубин
25.03 13:00

Бывший тренер «Спартака» и «Рубина» Рауль Рианчо сравнил «красно-белых» времён итальянского тренера Массимо Карреры с казанской командой, когда её возглавлял Курбан Бердыев.

«По мне, «Рубин» эпохи Курбана Бердыева был более мощной и сильной командой, чем «Спартак» при Массимо Каррере. Казанцы были очень сбалансированной командой и в атаке, и в обороне», — цитирует Рианчо Legalbet.

Напомним, Рианчо работал в «Рубине» с 2009 по 2014 год. А период его трудовой деятельности в «Спартаке» пришёлся на 2018 год.

Под руководством Бердыева казанская команда дважды выигрывала чемпионат России (2008 и 2009 года), а также обыгрывала испанскую «Барселону» на групповом этапе Лиги чемпионов осенью 2009 года. «Спартак» Карреры, в свою очередь, является чемпионом РПЛ сезона-2016/2017.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин Курбан Бердыев Массимо Каррера Рауль Рианчо
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АЛАНИЯ РУБИН
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