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Первая лига

Василенко стал новым главным тренером «Алании» официально

22 Марта 2023 • 14:29 Комментировать
Алания
...
Рубин
25.03 13:00

«Алания» объявила о назначении Олега Василенко на пост главного тренера команды.

Контракт 49-летнего специалиста с владикавказским клубом рассчитан на полтора года с возможностью продления ещё на сезон.

До «Алании» последним местом работы Василенко был воронежский «Факел», который тренер покинул в сентябре прошлого года.

После 23 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Алания» расположилась на четвёртом месте турнирной таблицы, набрав 40 очков. Свой следующий матч новая команда Василенко проведёт 25 марта против «Рубина». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Олег Василенко
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