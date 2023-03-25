Ледяхов может трудоустроиться в «Аланию»

Бывший российский футболист, а ныне футбольный тренер Игорь Ледяхов может трудоустроиться во владикавказскую «Аланию». Специалист пополнит тренерский штаб нового наставника владикавказского клуба Олега Василенко.

«Тренер и руководство клуба пока что в активной фазе переговоров, однако, решение еще не принято», - сообщает портал «Спорт День за Днём».

Ранее Ледяхов работал в качестве главного тренера в «Шиннике», «Роторе», «Ахмате» и «Балтике», из которой ушёл в 2018 году и с тех пор никого не тренировал.

На данный момент «Алания» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Первой лиги, немного уступив свои позиции с возобновлением чемпионата.