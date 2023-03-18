Василенко подпишет контракт с «Аланией» до лета 2024 года

Российский инсайдер Иван Карпов сообщил детали будущего контракта российского тренера Олега Василенко с владикавказской «Аланией». По его информации, тренер подпишет контракт с республиканским клубом до середины следующего лета. Соглашение стороны оформят в ближайшие дни.

Зарплата Василенко на новом месте составит 600 тыс. руб. в месяц. За выход в РПЛ возможны личные бонусы. Но если «Алания» не добьётся повышения в классе, то договор с тренером не может быть расторгнут по желанию клуба из-за этого.

На данный момент владикавказцы идут на четвёртом месте в Первой лиге, набрав за 22 матча 40 очков. Отставание от второго места - всего три балла. Недавно из команды ушёл главный тренер Заур Тедеев. Последним местом работы Василенко был воронежский «Факел», который он в прошлом сезоне вывел в РПЛ.