Василенко: Договорённости с «Аланией» нет

Российский тренер Олег Василенко высказался о возможном назначении на пост рулевого «Алании». Ранее сообщалось, что 49-летний специалист подпишет трудовое соглашение с владикавказским клубом до лета 2024 года.

«Буду ли руководить «Аланией» в матче с «Волгой»? А как, если контракт пока не подписан? Я в Москве, вчера встречались с руководством клуба — поговорили, обсудили футбольные вещи. Сейчас еще общаемся», — цитирует Василенко Metaratings.

Специалист отметил, что никакой договоренности с «Аланией» на данный момент нет, но вопрос будет решен в ближайшее время.

«Алания» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 40 очков за 22 игры. Матч «Волга» - «Алания» состоится 19 марта и начнется в 16:00 по мск.