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Первая лига

Василенко: Договорённости с «Аланией» нет

19 Марта 2023 • 10:28 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Алания
1 3.60 X 3.40 2 2.08
Через 4 ч. 44 мин.

Российский тренер Олег Василенко высказался о возможном назначении на пост рулевого «Алании». Ранее сообщалось, что 49-летний специалист подпишет трудовое соглашение с владикавказским клубом до лета 2024 года.

«Буду ли руководить «Аланией» в матче с «Волгой»? А как, если контракт пока не подписан? Я в Москве, вчера встречались с руководством клуба — поговорили, обсудили футбольные вещи. Сейчас еще общаемся», — цитирует Василенко Metaratings.

Специалист отметил, что никакой договоренности с «Аланией» на данный момент нет, но вопрос будет решен в ближайшее время.

«Алания» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 40 очков за 22 игры. Матч «Волга» - «Алания» состоится 19 марта и начнется в 16:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Волга Ульяновск Олег Василенко
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ВОЛГА УЛЬЯНОВСК АЛАНИЯ
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