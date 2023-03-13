Бородюк назвал три команды Первой лиги, которые поборются за выход в РПЛ

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк ответил на вопрос о том, какие команды Первой лиги будут бороться за выход в РПЛ.

«Балтика», «Рубин» и «Алания» будут бороться за попадание в РПЛ. Многие игроки переходят в РПЛ на места легионеров. Если стыки будут, клубам Первой лиги будет очень сложно конкурировать с клубами РПЛ. Уровень ФНЛ немного снизился», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

После 22 туров «Балтика» занимает первую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 47 очков. На втором месте идет «Рубин» (43 очка), а замыкает лидирующую тройку «Алания», у которой на счету 40 баллов.