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Первая лига

Бородюк назвал три команды Первой лиги, которые поборются за выход в РПЛ

13 Марта 2023 • 19:31 Комментировать
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...
Рубин
18.03 17:00

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк ответил на вопрос о том, какие команды Первой лиги будут бороться за выход в РПЛ.

«Балтика», «Рубин» и «Алания» будут бороться за попадание в РПЛ. Многие игроки переходят в РПЛ на места легионеров. Если стыки будут, клубам Первой лиги будет очень сложно конкурировать с клубами РПЛ. Уровень ФНЛ немного снизился», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

После 22 туров «Балтика» занимает первую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 47 очков. На втором месте идет «Рубин» (43 очка), а замыкает лидирующую тройку «Алания», у которой на счету 40 баллов.

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