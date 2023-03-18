Тедеев покидает пост наставника «Алании»

Слухи о том, что «Алания» расстанется с Зауром Тедеевым, подтвердились - об этом сообщила пресс-служба владикавказского клуба, в 1995 году становившегося чемпионом Российской Федерации. К следующему матчу команду будет готовить Владимир Белявский, доселе работавший в штабе Тедеева. А будет это встреча с ульяновской «Волгой» в рамках 23-го тура Первой лиги.

Позже команда намерена подыскать нового главного тренера, не исключено, что им станет Владимир Газзаев, в недавнем прошлом уже тренировавший «Аланию». Правда, сам он подобный сценарий отклонил, но дыма без огня, как хорошо известно, не бывает.