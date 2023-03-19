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Первая лига

«Волга» неожиданно обыграла «Аланию»

19 Марта 2023 • 18:03 Комментировать
Волга Ульяновск
2:1
Алания
окончен

Главной неожиданностью 23-го тура Первой лиги стал результат матча «Волга» - «Алания». Предпоследняя команда соревнований быстро забила два гола в ворота гостей, дубль в активе Германа Паскина. Соперник тут же отыграл один мяч, но больше не смог забить и уступил со счетом 1:2.

Коллектив из Владикавказа остается четвертым, а противник - 17-м.

Протокол игры  
Волга Ульяновск2:1Алания
(1:0) Паскин Герман13'  
(2:0) Паскин Герман16'  
  20'Гурциев Батраз (2:1)
Климович АндрейМагомадов Чингиз  78'Хабибуллин АйдарКутин ДенисРахманов Дмитрий 59' (Абазов Астемир ( 59') Махмутов РусланМорозов КириллГерюгов Азнаур  27' 59' (Кирсанов Никита ( 59') Рахманов Денис 72' (Воронин Евгений ( 72'  85') Паскин Герман 72' (Марухин Владимир ( 72') Билалов Билал
Запасные: Соломаха ВалерийКамлашев ДаниилСтефен ГодфриМорозов СемёнЕфремов ДмитрийЕремеев ДенисМаксименков ИльяАллеф де Андраде
Солдатенко РостиславШавлохов Давид 36' (Бутаев Аллон ( 36') Кочиев Хетаг  40'Багаев АланХосонов Хетаг  30'Цараев Алан 64' (Галоян Артур ( 64') Петров Максим Вячеславович 63' (Мазурин Андрей ( 63') Хабалов Алан 80' (Корян Аршак ( 80') Гурциев БатразМашуков ИсламГиоргобиани Николай  48' 64' (Бакаев Михаил ( 64')
Запасные: Засеев АзаматЧочиев АланДауров РусланТарба ЗаурДзахов ДавидПлиев КонстантинНатабашвили Георгий
19 марта.

 

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Алания Волга Ульяновск
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