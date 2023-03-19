«Волга» неожиданно обыграла «Аланию»

Главной неожиданностью 23-го тура Первой лиги стал результат матча «Волга» - «Алания». Предпоследняя команда соревнований быстро забила два гола в ворота гостей, дубль в активе Германа Паскина. Соперник тут же отыграл один мяч, но больше не смог забить и уступил со счетом 1:2.

Коллектив из Владикавказа остается четвертым, а противник - 17-м.