«Волга» неожиданно обыграла «Аланию»

Главной неожиданностью 23-го тура Первой лиги стал результат матча «Волга» - «Алания». Предпоследняя команда соревнований быстро забила два гола в ворота гостей, дубль в активе Германа Паскина. Соперник тут же отыграл один мяч, но больше не смог забить и уступил со счетом 1:2.
Коллектив из Владикавказа остается четвертым, а противник - 17-м.
Протокол игры
|(1:0) Паскин Герман13'
|(2:0) Паскин Герман16'
|20'Гурциев Батраз (2:1)
Климович Андрей•Магомадов Чингиз• 78'Хабибуллин Айдар•Кутин Денис•Рахманов Дмитрий59' (Абазов Астемир (59') •Махмутов Руслан•Морозов Кирилл•Герюгов Азнаур 27'59' (Кирсанов Никита (59') •Рахманов Денис72' (Воронин Евгений (72') • 85'Паскин Герман72' (Марухин Владимир (72') •Билалов Билал
Солдатенко Ростислав•Шавлохов Давид36' (Бутаев Аллон (36') •Кочиев Хетаг• 40'Багаев Алан•Хосонов Хетаг• 30'Цараев Алан64' (Галоян Артур (64') •Петров Максим Вячеславович63' (Мазурин Андрей (63') •Хабалов Алан80' (Корян Аршак (80') •Гурциев Батраз•Машуков Ислам•Гиоргобиани Николай 48'64' (Бакаев Михаил (64')
19 марта.
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