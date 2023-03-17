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Первая лига

Владимир Газзаев переживает за «Аланию», но не готов возглавить её вновь

17 Марта 2023 • 00:00 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Алания
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19.03 16:00

Владимир Газзаев, в прошлом тренировавший «Аланию», признался, что с большим любопытством следит за выступлениями команды, пошумевшей в прошлом розыгрыше Фонбет Кубка России, но пока что он не готов вернуться к управлению командой.

- Прежде всего, «Алания» для меня родной клуб, за который я всегда очень переживаю. Что касается непосредственно вопроса, сейчас мне комментировать нечего. Насколько мне известно, сегодня главным тренером является Заур Тедеев, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сын Валерия Газзаева работал с «Аланией» с 2009 по 2014 год, но с перерывами. Его последним клубом был «Туран» из Казахстана. 

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Алания Владимир Газзаев
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ВОЛГА УЛЬЯНОВСК АЛАНИЯ
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