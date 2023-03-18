Карпов: «Стадион «Алании» будет готов этим летом»

Российский инсайдер Иван Карпов в своём Telegram-канале сообщил, что стадион «Спартак» во Владикавказе, являющийся домашней ареной местной «Алании» из Первой лиги, будет готов грядущим летом.

По словам Карпова, будущего главного тренера «барсов» Олега Василенко заверили, что новый стадион команды будет полностью готов уже в июле 2023 года. На данный момент его реконструируют.

Из-за реконструкции арены текущий сезон «Алания» завершает на «Ахмат Арене» в Грозном. Клуб, напомним, выступает в Первой лиге и идёт сейчас на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав за 22 тура 40 очков.