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Яровинский: «Данченко откачали с третьей попытки»

25 Марта 2023 • 09:58 Комментировать
Алания
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Рубин
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Через 1 ч. 32 мин.

Экс-спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о ситуации, которая произошла с защитником Олегом Данченко, перенёсшим клиническую смерть.

Напомним, Данченко выступал за «Рубин» с 2019 по 2021 год. В настоящий момент 28-летний футболист защищает цвета «Зари».

«Была тренировка луганской «Зари». На соседнем поле — австрийцы. У которых по правилам всегда с собой дефибриллятор. Так Олега и откачали. С третьей попытки», — цитирует Яровинского «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Данченко провёл за «Зарю» 17 матчей и отметился в них одной результативной передачей. В своей карьере защитник также выступал за АЕК, «Анжи», «Уфу», «Енисей», донецкий «Шахтёр» и «Черноморец».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Заря Олег Яровинский Олег Данченко
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АЛАНИЯ РУБИН
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