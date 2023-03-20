Опытный российский тренер и функционер Гаджи Гаджиев предсказал исход сезона в Первой лиге.

«Шансы «Рубина» и «Балтики» на повышение очень велики. Там ещё «Енисей» и «Алания» следом идут. Первую четвёрку догнать остальным будет сложно, у них уже есть отрыв», - заявил Гаджиев порталу Metaratings.

Эксперт отметил, что «Рубин» и «Балтика» могут не только подняться в элиту российского футбола, но и задержаться там – у обоих клубов отличные стадионы и большие традиции.

«Тем более, «Рубин» ещё и клуб с большими финансовыми возможностями», - добавил Гаджиев.

Напомним, что прямо сейчас в Первой лиге лидирует «Балтика» - у калининградского клуба 48 набранных очков и безумная беспроигрышная серия после 23-х прошедших туров. На втором месте «Рубин», вылетевший в Первую лигу по итогам прошлого сезона в РПЛ. У казанцев, жаждущих возвращения в элитный дивизион – 44 балла.

Сам Гаджиев, кстати, руководит махачкалинским «Динамо», ещё одним клубом Первой лиги, который в этом сезоне идёт в середине турнирной таблицы.