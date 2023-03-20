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Первая лига

Гаджиев предсказал исход сезона в Первой лиге

20 Марта 2023 • 18:00 Комментировать
Алания
...
Рубин
25.03 13:00

Опытный российский тренер и функционер Гаджи Гаджиев предсказал исход сезона в Первой лиге.

«Шансы «Рубина» и «Балтики» на повышение очень велики. Там ещё «Енисей» и «Алания» следом идут. Первую четвёрку догнать остальным будет сложно, у них уже есть отрыв», - заявил Гаджиев порталу Metaratings.

Эксперт отметил, что «Рубин» и «Балтика» могут не только подняться в элиту российского футбола, но и задержаться там – у обоих клубов отличные стадионы и большие традиции.

«Тем более, «Рубин» ещё и клуб с большими финансовыми возможностями», - добавил Гаджиев.

Напомним, что прямо сейчас в Первой лиге лидирует «Балтика» - у калининградского клуба 48 набранных очков и безумная беспроигрышная серия после 23-х прошедших туров. На втором месте «Рубин», вылетевший в Первую лигу по итогам прошлого сезона в РПЛ. У казанцев, жаждущих возвращения в элитный дивизион – 44 балла.

Сам Гаджиев, кстати, руководит махачкалинским «Динамо», ещё одним клубом Первой лиги, который в этом сезоне идёт в середине турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Рубин Балтика Гаджи Гаджиев Енисей
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АЛАНИЯ РУБИН
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