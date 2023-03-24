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Бывший спортивный директор «Рубина»: «Уремович сбежал перед матчем с ЦСКА»

24 Марта 2023 • 12:13 Комментировать
Алания
...
Рубин
Через 23 ч. 32 мин.

Экс-спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о некрасивом уходе из казанского клуба хорватского защитника Филипа Уремовича.

Напомним, весной прошлого года ФИФА разрешила всем легионерам, выступающим в России, приостанавливать действие контрактов со своими клубами в одностороннем порядке.

По словам Яровинского, Уремович поставил клуб перед фактом, сбежав прямо перед игрой с ЦСКА.

«Пришёл, произнёс: «Я ухожу». Поставил перед фактом. Если Дрейер, Хакшабанович, Хван Ин Бом находились под жесточайшим давлением из своих стран, то у Уремовича такого не было», — цитирует Яровинского «Спорт-Экспресс».

Уремович выступал за «Рубин» с 2018 по 2022 год. В общей сложности за казанскую команду защитник провёл 97 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В настоящий момент хорват защищает цвета берлинской «Герты». 
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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Олег Яровинский Филип Уремович
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