Бывший спортивный директор «Рубина»: «Уремович сбежал перед матчем с ЦСКА»

Экс-спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о некрасивом уходе из казанского клуба хорватского защитника Филипа Уремовича.
Напомним, весной прошлого года ФИФА разрешила всем легионерам, выступающим в России, приостанавливать действие контрактов со своими клубами в одностороннем порядке.
По словам Яровинского, Уремович поставил клуб перед фактом, сбежав прямо перед игрой с ЦСКА.
«Пришёл, произнёс: «Я ухожу». Поставил перед фактом. Если Дрейер, Хакшабанович, Хван Ин Бом находились под жесточайшим давлением из своих стран, то у Уремовича такого не было», — цитирует Яровинского «Спорт-Экспресс».
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