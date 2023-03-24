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Набиуллин: «Промес звал меня в «Спартак»

24 Марта 2023 • 11:36 Комментировать
Алания
...
Рубин
25.03 13:00

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин рассказал о том, что в 2017 году он мог перейти в «Спартак».

28-летний футболист вспомнил, как в московский клуб его звал нидерландский нападающий «красно-белых» Квинси Промес.

«Агент говорил, что «Спартак» мной интересуется. Но это не всё. Когда ещё в составе «Рубина» я играл против «Спартака», меня Квинси Промес постоянно звал в команду. «Давай в «Спартак», давай в «Спартак», — и говорил это много раз», — цитирует Набиуллина «Бизнес Online».

Напомним, что в конечном итоге этот трансфер не состоялся, а в 2018 году Набиуллин перешёл в «Зенит» за 4,5 миллиона евро. Как признаётся футболист, «Рубин» решил его продать по причине финансовых трудностей.

Набиуллин вернулся в казанский клуб в феврале текущего года. В нынешнем сезоне защитник также выступал за «Пари НН», в составе которого провёл 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин Эльмир Набиуллин Квинси Промес
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АЛАНИЯ РУБИН
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