Набиуллин: «Промес звал меня в «Спартак»

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин рассказал о том, что в 2017 году он мог перейти в «Спартак».

28-летний футболист вспомнил, как в московский клуб его звал нидерландский нападающий «красно-белых» Квинси Промес.

«Агент говорил, что «Спартак» мной интересуется. Но это не всё. Когда ещё в составе «Рубина» я играл против «Спартака», меня Квинси Промес постоянно звал в команду. «Давай в «Спартак», давай в «Спартак», — и говорил это много раз», — цитирует Набиуллина «Бизнес Online».

Напомним, что в конечном итоге этот трансфер не состоялся, а в 2018 году Набиуллин перешёл в «Зенит» за 4,5 миллиона евро. Как признаётся футболист, «Рубин» решил его продать по причине финансовых трудностей.

Набиуллин вернулся в казанский клуб в феврале текущего года. В нынешнем сезоне защитник также выступал за «Пари НН», в составе которого провёл 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями.