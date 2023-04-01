Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Спартака» - эксперт

В субботу «Спартак» проводит домашний матч чемпионата России против «Ахмата». По ходу первого тайма арбитр Алексей Сухой допустил ошибку, о чём рассказывает эксперт Александр Бобров.

По словам журналиста «Спорт-Экспресса», Сухой должен был назначить пенальти после розыгрыша углового, когда Роман Зобнин сзади ударил Андрея Семёнова.

Следить за развитием событий в матче между «Спартаком» и «Ахматом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что после 20 сыгранных туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на восемь очков.