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Александр Мостовой: «Спартак» потерял два очка, это не очень хорошо для чемпионской интриги» эксклюзив

03 Апреля 2023 • 18:52 Комментировать (1)
Спартак Москва
0:0
Ахмат
окончен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче «красно-белых» и «Ахмата» (0:0).

«Не смог забить «Спартак», хотя по моментам и игре, конечно, был лучше. Во втором тайме «Спартак» бы намного лучше. «Ахмат» во второй половине пару раз до ворот соперника дошел. Бывают такие игры, когда мяч просто не залетает в ворота. Там то мимо, то вратарь отбивал.

Это обидная потеря двух очков. «Спартак» потерял два очка, а «Ахмат» одно очко приобрел. Это, конечно, не очень хорошо для чемпионской интриги», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой
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Комментарии (1)
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Aclark
03 Апреля 2023 в 19:54
Eto on ceriosno o svoei pesochnitse...?
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