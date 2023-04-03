Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче «красно-белых» и «Ахмата» (0:0).

«Не смог забить «Спартак», хотя по моментам и игре, конечно, был лучше. Во втором тайме «Спартак» бы намного лучше. «Ахмат» во второй половине пару раз до ворот соперника дошел. Бывают такие игры, когда мяч просто не залетает в ворота. Там то мимо, то вратарь отбивал.

Это обидная потеря двух очков. «Спартак» потерял два очка, а «Ахмат» одно очко приобрел. Это, конечно, не очень хорошо для чемпионской интриги», - сказал Мостовой.